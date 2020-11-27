Теннисистка Ольга Янчук родила сына от футболиста киевского «Динамо»

Украинская теннисистка Ольга Янчук впервые стала матерью. Об этом 25-летняя спортсменка рассказала в «сториз» своей страницы в «Инстаграме». Янчук родила сына сегодня, 27 ноября, в 10:05 утра. Вес мальчика — 3,330 кг, рост — 53 см.

«Лучший день в моей жизни», — подписала фотографию теннисистка.

Фото: «Инстаграм» Ольги Янчук

Отцом мальчика является футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который играет за клуб с августа 2019 года, сообщает «Большой теннис Украины». Слухи о романе украинки и люксембуржца появились летом 2020 года. У Родригеша уже есть сын Джейден, который родился в 2018 году.



В последний раз Янчук выходила на корт в сентябре 2019 года. За время выступлений украинка выиграла 15 титулов ITF (4 — в парном разряде) и поднималась на 213-ю позицию в рейтинге WTA. На данный момент она занимает 704-е место.