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Доминик Тим сообщил о желании выступить на Олимпиаде в Токио

Доминик Тим сообщил о желании выступить на Олимпиаде в Токио
Теннис / Олимпиада 0

Австрийский теннисист Доминик Тим сообщил о желании сыграть на Олимпийских играх в 2021 году.

«Мне повезло, потому что я не смог бы сыграть на Олимпийских играх в 2020 году, потому что в то время я должен был бы играть в Китцбюэле. Но в 2021 году я думаю, что смогу сыграть на Олимпиаде. И, честно говоря, я изменил своё мнение об Олимпийских играх с самого начала моей карьеры, когда другие турниры были для меня важнее. Теперь для меня было бы мечтой участвовать в Олимпийских играх, поэтому, если есть шанс, я определённо хочу сыграть там следующим летом», — приводит слова Тима Tennis Head.

27-летний австриец Доминик Тим завершил сезон на третьей строчке обновлённого рейтинга АТР. Тим мог обогнать Рафаэля Надаля при определённых обстоятельствах на Итоговом чемпионате, однако проиграл в финале россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.

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