Рублёв — о победе над Федерером: когда повёл в счете, начал представлять, что проигрываю

Российский теннисист Андрей Рублёв вспомнил победу над швейцарцем Роджером Федерером на соревнованиях в Цинциннати (США) в 2019 году — 6:3, 6:4.



«Выходя на матч с Надалем на US Open (в 2017 году Андрей проиграл — 1:6, 2:6, 2:6. — Прим. „Чемпионата“), понимал, что надеяться не на что — мне просто дали насладиться моментом. Тогда и проиграл в одну кассу. Когда же вышел на игру с Федерером, были совсем другие мысли: „Конечно же он фаворит, но я хочу выйти и попробовать выиграть. Неважно, на сколько он лучше меня“. В итоге получилось круто.



Помню, когда повёл в счёте, перестал смотрел на табло и на свою команду. Даже представлял, будто проигрываю, ведь, когда ведёшь сет и брейк, начинаются нервы», — сказал Рублёв в передаче «Коммент. Шоу» на YouTube.

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