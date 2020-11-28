Рублёв попал в топ-10 самых успешных игроков десятилетия по игре на турнирах АТР 500

Российский теннисист Андрей Рублёв с 2011-го по 2020 год выиграл 70,37 % матчей на соревнованиях категории АТР 500, что является девятым результатом в АТР-туре. Самым успешным в этом плане является швейцарец Роджер Федерер, выигрывавший в 91,82 % случаев, второй.
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 91,82 %
2. Новак Джокович (Сербия) — 87,32 %
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 86,11 %
4. Энди Маррей (Великобритания) — 81,58 %
5. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 81,33 %
6. Кей Нисикори (Япония) — 74,79 %
7. Давид Феррер (Испания) — 72,88 %
8. Ник Кирьос (Австралия) — 71,11 %
9. Андрей Рублёв (Россия) — 70,37 %
10. Стефанос Циципас (Греция) — 68,85 %.
Стоит отметить, что в рейтинг попали теннисисты с минимум 50 матчами, проведёнными на соревнованиях АТР 500.
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