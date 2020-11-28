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Впервые за 18 лет Федерер не попал в число номинантов на премию за честную игру

Впервые за 18 лет Федерер не попал в число номинантов на премию за честную игру
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер по итогам 2020 года в 14-й раз в карьере не сможет выиграть награду АТР за честную игру. 39-летний уроженец Базеля впервые с 2002 года не попал в число номинантов на премию, сообщает Essentially Sports.

Последний два сезона награда, получившая имя шведа Стефана Эдберга, достаётся испанцу Рафаэлю Надалю. Обладателя премии определяют игроки, голосуя между собой. Последний теннисист, побеждавший в опросе до Надаля и Федерера, — представитель Таиланда Парадорн Шпичапан, выигрывавший награду в 2002 и 2003 годах.

Возможной причиной невключения Федерера в список номинантов стал тот факт, что швейцарец в 2020 году провёл лишь 6 официальных матчей и пропустил остаток сезона из-за травмы.

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