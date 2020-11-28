Жиль Симон — о Федерере: у него самая интересная и самая красивая манера игры

Бывшая шестая ракетка мира Жиль Симон поделился мнением, как должно проходить обучение детей теннису, а также привёл в пример швейцарца Роджера Федерера — теннисиста, чья манера игры ему особенно нравится.

«Пример идеального теннисиста? Дело не в том, кто является образцом для подражания. Обучение ребенка должно быть индивидуальным, потому что нет плохой или хорошей тактики игры в теннис. Признаюсь, один теннисист, на которого мне приятно смотреть.



Удивлялся, когда Федерер в игре со мной наносил удар по мячу с полулёта. У него самая интересная, самая красивая и самая лёгкая манера игры из всех. И вообще, он уникален не только благодаря теннису. Его харизма просто огромна, его знают все, даже те, кто никогда не держал в руках ракетку. Но постепенно мы осознаём, что, возможно, уже скоро его рекорды будут побиты. Может, тогда это безумие наконец закончится. Роджер — гений. Но довольно. Так или иначе, в истории останутся три фантастических игрока», — цитирует Симона Blick.

Симон: ничего не имею против Федерера, но мы все стали заложниками его образа