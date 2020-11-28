Тренер Медведева — о его победе на ATP Finals: Даниил показал, что он самый сильный

Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, поделился мнением о победе россиянина в финале Итогового турнира АТР в Лондоне. Он прокомментировал и ошибки серба Новака Джоковича в игре с Даниилом, но подчеркнул, что победа Медведева над первой ракеткой мира во многом зависела только от него.



«Это «Мастерс», и Джокович показал, что он тоже человек. Демонстрировал ли он максимальный уровень? Как объяснить, что он допустил больше ошибок, чем обычно? От игры Медведева тоже зависело очень многое.



Даниил показал, что он самый сильный и, конечно, не случайно выиграл «Мастерс» в Париже, а потом ещё и Итоговый чемпионат в Лондоне», — приводит слова Сервары Sportskeeda.



Напомним, Медведев стал вторым теннисистом из России, кому покорился Итоговый турнир ATP – ранее из россиян на турнире побеждал только Николай Давыденко. В финале со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 он обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима.

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