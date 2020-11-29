Бенчич — о Федерере: у него всегда всё под контролем

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала возможность участия на Олимпийских играх в Токио в паре с соотечественником Роджером Федерером, а также поделилась мнением о Роджере.



«Хотела бы я выступить на Олимпиаде в Токио в паре с Роджером? Я готова, теперь дело за ним. На самом деле ещё ничего не решено, до окончательного решения пока далеко. Но, кроме турниров «Большого шлема», Олимпийские игры остаются для меня одной из моих главных целей – в одиночке, а может быть, и в миксте. Если мы будем здоровы, я бы хотела сыграть в паре с Роджером.



Он всегда держится очень спокойно, у него постоянно всё под контролем, я могла в этом убедиться на Кубке Хопмана. Он всегда умудряется всех поприветствовать. Для меня же уже слишком, когда два человека хотят от меня чего-то одновременно. Но, думаю, Роджер тоже не сразу к этому пришёл. В 23 он, наверное, тоже справлялся не со всем», — приводит слова Бенчич Aargauer Zeitung.

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