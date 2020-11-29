Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Теннисисты могут проходить квалификацию к Australian Open в Дубае

Теннисисты могут проходить квалификацию к Australian Open в Дубае
Теннис / ATP 0

Известный австралийский журналист и теннисный обозреватель Бретт Филлипс на своей странице в «Твиттере» поделился сведениями о планах по организации Открытого чемпионата Австралии. По его данным, обсуждается возможность проведения квалификации к Australian Open в другой стране, в частности в Дубае.

Как сообщил журналист, вероятно, в Австралию приедут те теннисисты, которые уже прошли квалификацию. Иначе нет никакого смысла отправляться на Открытый чемпионат Австралии, находиться на двухнедельном карантине и вылететь в первом же раунде квалификации. Также Филлипс сообщил, что 1 февраля по-прежнему является вероятной датой начала турнира.

Напомним, Australian Open должен был пройти с 18 по 31 января 2021 года. Однако затем стала появляться информация о переносе начала соревнований на 1 февраля. Причиной такого решения стал запрет правительства Австралии для въезда спортсменов в страну до начала января из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Теннисистам разрешат тренировки во время двухнедельного карантина перед Australian Open
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020