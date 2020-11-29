Теннисисты могут проходить квалификацию к Australian Open в Дубае

Известный австралийский журналист и теннисный обозреватель Бретт Филлипс на своей странице в «Твиттере» поделился сведениями о планах по организации Открытого чемпионата Австралии. По его данным, обсуждается возможность проведения квалификации к Australian Open в другой стране, в частности в Дубае.
Как сообщил журналист, вероятно, в Австралию приедут те теннисисты, которые уже прошли квалификацию. Иначе нет никакого смысла отправляться на Открытый чемпионат Австралии, находиться на двухнедельном карантине и вылететь в первом же раунде квалификации. Также Филлипс сообщил, что 1 февраля по-прежнему является вероятной датой начала турнира.
Напомним, Australian Open должен был пройти с 18 по 31 января 2021 года. Однако затем стала появляться информация о переносе начала соревнований на 1 февраля. Причиной такого решения стал запрет правительства Австралии для въезда спортсменов в страну до начала января из-за сложной эпидемиологической ситуации.
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