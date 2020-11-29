Жиль Симон — о сыне: для него Федереру никто в подмётки не годится. Даже я
Бывшая шестая ракетка мира Жиль Симон рассказал, как его сын стал болеть за швейцарского теннисиста Роджера Федерера, хотя изначально поддерживал испанца Рафаэля Надаля.
«Моя жена всегда была большой поклонницей Надаля, и, конечно же, мои сыновья тоже стали его фанатами. Затем, в 2017 году, Федерер победил Надаля в пяти сетах в финале Открытого чемпионата Австралии. Мой сын Тимоти был очень расстроен и зол.
Что его волновало, так это то, почему мы уговорили его болеть за Надаля, тогда как Федерер намного лучше! С тех пор Роджер стал героем Тимоти – никто ему в подмётки не годится. Даже я. Это мне сказал сам Тимоти после того, как я натолкнулся на Роджера, гуляя по Базелю. Эх, дети», — приводит слова Симона Blick.
Рууд — о первой встрече с Федерером: когда Роджер зашёл в помещение, все замолчали
Год назад Федерер предсказал прорыв Рублёва. А что он скажет о своём возвращении?
Пока ракетки Федерера уходят за рекордные суммы на аукционе, сам швейцарец активно тренируется на харде и готовится к Australian Open.
Рекомендуем вам
- 29 ноября 2020
-
22:09
-
21:33
-
20:08
-
19:08
-
18:29
-
17:41
-
16:50
-
13:04
-
09:58
-
01:01
-
00:20
- 28 ноября 2020
-
23:16
-
21:20
-
19:51
-
18:10
-
17:33
-
16:59
-
16:08
-
14:07
-
11:53
-
10:32
-
09:27
-
08:09
- 27 ноября 2020
-
23:33
-
20:46
-
19:27
-
15:16
-
12:34
-
12:09
-
11:30
-
10:54
-
09:36
-
09:17
- 26 ноября 2020
-
23:57
-
22:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам