Наоми Осаку можно будет увидеть на страницах манги

Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака стала героиней японского комикса, который выйдет в журнале Nakayoshi. Манга называется Unrivaled NAOMI Tenkaichi, а Наоми там главная героиня. Об этом сообщила сама Осака на своей странице в «Твиттере».



«Большие новости. Чтение комиксов и просмотр аниме в детстве очень связывали меня с сестрой. Так что это очень волнительно для нас обеих», — написала Наоми.

Продажи первого выпуска манги начнутся 28 декабря. В ней Осака предстанет с розовыми волосами.



23-летняя Осака — победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 6 раз она становилась победительницей турниров WTA. В настоящее время занимает третью позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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