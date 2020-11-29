Наоми Осаку можно будет увидеть на страницах манги
Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака стала героиней японского комикса, который выйдет в журнале Nakayoshi. Манга называется Unrivaled NAOMI Tenkaichi, а Наоми там главная героиня. Об этом сообщила сама Осака на своей странице в «Твиттере».
«Большие новости. Чтение комиксов и просмотр аниме в детстве очень связывали меня с сестрой. Так что это очень волнительно для нас обеих», — написала Наоми.
Продажи первого выпуска манги начнутся 28 декабря. В ней Осака предстанет с розовыми волосами.
23-летняя Осака — победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 6 раз она становилась победительницей турниров WTA. В настоящее время занимает третью позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации.
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