Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Журналист привёл статистику побед Марии Шараповой. На грунте она лидер с хорошим отрывом

Журналист привёл статистику побед Марии Шараповой. На грунте она лидер с хорошим отрывом
Теннис / WTA 0

Журналист Энрико Мария Рива на своей странице в «Твиттере» поделился интересной статистикой. Из данных, которые привёл Рива, следует, что бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова за период с 2011 по 2020 год была лидером по выигранным поединкам (минимум 100 проведённых игр) на кортах с грунтовым покрытием. Процент побед на этих кортах у неё составляет 85,32%. Это почти на 10% больше, чем у её ближайшей преследовательницы румынки Симоны Халеп.

Также Энрико привёл статистику за 2011-2022 годы по общему проценту выигранных игр (минимум 100 проведённых матчей) на кортах с любыми покрытиями. Здесь Мария с показателем 77,37% занимает вторую строчку, уступая американке Серене Уильямс — 88,49%.

Любопытны и данные процента побед (минимум 50 проведённых игр) на турнирах «Большого шлема» за те же 2011-2020 годы. По этому показателю Шарапова с 78,86% занимает второе место, также уступая Серене, в чьём активе 88,27% побед.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В феврале 2020 года россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры.

Судя по опросам, россияне всё ещё доверяют Марии Шараповой. А вы?
Бывшая теннисистка вошла в топ-10 спортсменов, которым доверяют россияне. Даже допинговый скандал не изменил отношения к Шараповой.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020