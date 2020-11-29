Журналист привёл статистику побед Марии Шараповой. На грунте она лидер с хорошим отрывом

Журналист Энрико Мария Рива на своей странице в «Твиттере» поделился интересной статистикой. Из данных, которые привёл Рива, следует, что бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова за период с 2011 по 2020 год была лидером по выигранным поединкам (минимум 100 проведённых игр) на кортах с грунтовым покрытием. Процент побед на этих кортах у неё составляет 85,32%. Это почти на 10% больше, чем у её ближайшей преследовательницы румынки Симоны Халеп.
Также Энрико привёл статистику за 2011-2022 годы по общему проценту выигранных игр (минимум 100 проведённых матчей) на кортах с любыми покрытиями. Здесь Мария с показателем 77,37% занимает вторую строчку, уступая американке Серене Уильямс — 88,49%.
Любопытны и данные процента побед (минимум 50 проведённых игр) на турнирах «Большого шлема» за те же 2011-2020 годы. По этому показателю Шарапова с 78,86% занимает второе место, также уступая Серене, в чьём активе 88,27% побед.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В феврале 2020 года россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры.
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