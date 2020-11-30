Руседски — о Маррее: он уже всё и всем доказал

Британский теннисист Грег Руседски, выступавший в ATP с 1991 по 2007 год, поделился мнением, как может сложиться карьера соотечественника Энди Маррея после его окончательного восстановления от травмы бедра.



«Несмотря на то, что многие задаются вопросом, сможет ли он вернуться к своей лучшей форме, я надеюсь, что к Уимблдону он восстановится и турнир сложится для него очень удачно. Травма бедра до сих пор доставляет ему проблемы, поэтому мне представляется, что его шансы выиграть мэйджор не так велики, но хорошо выступить он точно будет в состоянии.



Даже выиграть «Мастерс» будет крайне непросто. Возможно, получится дойти до полуфинала. Эти турниры проходят один за другим, а во время пандемии он мало играл в теннис. Кто знает, может, Уимблдон станет его последним турниром? У Энди была невероятная карьера. Две победы на Уимблдоне, два золота на Олимпийских играх, звание первой ракетки мира – он уже всё и всем доказал», — приводит слова Руседски Tennis Buzz.

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