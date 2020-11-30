«Сияй. Твори!» Андрей Рублёв проводит время в компании музыканта Мэйти

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился в своём «инстаграме» фотографией, на которой он изображён со своим близким другом музыкантом Михаилом Тютькиным, также известным под псевдонимом Мэйти.

«Сияй. Твори!» — написал Рублёв.

Фотографию можно посмотреть в официальном «инстаграме» Рублёва

23-летний Рублёв стал самым титулованным теннисистов АТР в сезоне-2020. Он одержал победы на турнирах в Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде и Дохе. На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне Рублёв выиграл лишь один матч на групповой стадии и не смог обеспечить себе выход в раунд плей-офф.

По итогам сезона Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.