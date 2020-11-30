Анастасия Павлюченкова — вторая по количеству поражений за 10 лет

Журналист Энрико Мария Рива на своей странице в «Твиттере» поделился статистическими данными, из которых следует, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова — вторая в рейтинге спортсменок с самым большим количеством поражений на турнирах WTA и Кубке Федераций в период с сезона-2011 по 2020 год. Павлюченкова отстаёт от лидера списка Ализе Корне на 10 поражений, имея за карьеру 212 поражений.
1. Ализе Корне (Франция) — 222 поражения
2. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 212;
3. Юлия Гёргес (Германия) — 211;
4. Саманта Стосур (Австралия) — 210;
5. Барбора Стрыцова (Чехия) — 206;
6. Кристина Младенович (Франция) — 203;
7. Карла Суарес-Наварро (Испания) — 200;
8. Анжелика Кербер (Германия) — 197;
9. Сара Эррани (Италия) — 195;
10. Кристина МакХэйл (США) — 191.
Примечательно, что ещё одна российская спортсменка есть и в рейтинге с самым низким процентом побед за этот же период (при минимуме в 100 выигранных матчей) — это 33-летняя Алла Кудрявцева, у неё 36,63% побед. Меньше россиянки процент побед лишь у испанки Сильвии Солер-Эспинозы (35,09%), выступавшей за Грузию и США Анны Татишвили (34,75%) и японки Кимико Датэ-Крумм (34,68%).
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