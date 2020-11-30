Мария Шарапова — вторая по проценту побед за 10 лет

Журналист Энрико Мария Рива на своей странице в «Твиттере» поделился статистикой, из которой следует, что пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова — вторая в рейтинге спортсменок с самым большим процентом побед на турнирах WTA и Кубке Федераций в период с сезона-2011 по 2020 год.
Российская теннисистка отстаёт по этому показателю от американки Серены Уильямс, имея в своём активе 77,37% побед. В рейтинге учитывались только теннисистки, выигравшие минимум 100 матчей в карьере.
1. Серена Уильямс (США) — 88,49%
2. Мария Шарапова (Россия) — 77,37%
3. Виктория Азаренко (Беларусь) — 75,43%
4. Ли На (Китай) — 73,17%
5. Петра Квитова (Чехия) — 72,01%
6. Симона Халеп (Румыния) — 70,36%
7. Агнешка Радваньска (Польша) — 70,16%
8. Каролина Возняцки (Дания) — 69,90%
9. Эшли Барти (Австралия) — 69,82%
10. Арина Соболенко (Беларусь) — 67,69%.
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