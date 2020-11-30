Российских теннисисток нет в топ-10 по количеству побед за 10 лет
Теннисисток из России нет в рейтинге лучших 10 спортсменок, одержавших наибольшее количество побед на турнирах WTA и Кубке Федераций в период с сезона-2011 по 2020 год. Об этом рассказал в своём «твиттере» журналист Энрико Мария Рива.
Интересно, что чешка Петра Квитова и датчанка Каролина Возняцки делят первое место с 404 победами в своём активе.
1. Петра Квитова (Чехия) — 404 победы
… Каролина Возняцки (Дания) — 404
3. Анжелика Кербер (Германия) — 395
4. Симона Халеп (Румыния) — 394
5. Серена Уильямс (США) — 369
6. Агнешка Радваньска (Польша) — 362
7. Каролина Плишкова (Чехия) — 321
8. Виктория Азаренко (Беларусь) — 307
9. Элина Свитолина (Украина) — 301
10. Карла Суарес-Наварро (Испания) — 292.
Мария Шарапова — вторая по проценту побед за 10 лет
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