Российских теннисисток нет в топ-10 по количеству побед за 10 лет

Теннисисток из России нет в рейтинге лучших 10 спортсменок, одержавших наибольшее количество побед на турнирах WTA и Кубке Федераций в период с сезона-2011 по 2020 год. Об этом рассказал в своём «твиттере» журналист Энрико Мария Рива.

Интересно, что чешка Петра Квитова и датчанка Каролина Возняцки делят первое место с 404 победами в своём активе.

1. Петра Квитова (Чехия) — 404 победы

… Каролина Возняцки (Дания) — 404

3. Анжелика Кербер (Германия) — 395

4. Симона Халеп (Румыния) — 394

5. Серена Уильямс (США) — 369

6. Агнешка Радваньска (Польша) — 362

7. Каролина Плишкова (Чехия) — 321

8. Виктория Азаренко (Беларусь) — 307

9. Элина Свитолина (Украина) — 301

10. Карла Суарес-Наварро (Испания) — 292.