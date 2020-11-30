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«Снимаю шляпу, Новак!» Тренер Джумхура поблагодарил Джоковича за поддержку

«Снимаю шляпу, Новак!» Тренер Джумхура поблагодарил Джоковича за поддержку
Теннис / ATP 0

Тренер Петар Попович выразил благодарность первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу за организацию предсезонной подготовки для теннисистов. Попович является тренером боснийца Дамира Джумхура. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал видео тренировки подопечного с Филипом Краиновичем в теннисном центре Джоковича.

«Начало подготовки к 2021 году в теннисном центре Новака Джоковича. Особая благодарность Новаку за то, что он сделал этой зимой для всех сербских игроков, предоставив им бесплатные площадки, мячи, еду, гостиницу, закрытый корт и т. д. Просто вау, снимаю шляпу, Новак!» — написал Попович.

Видео можно посмотреть на странице Петара Поповича в «Инстаграме».

Напомним, Джумхур был отстранён от участия в «Ролан Гаррос» из-за положительного результата теста Поповича на коронавирус. Босниец намеревался судиться с организаторами.

«Мы выиграем это дело! Они дорого заплатят». Теннисисты готовы судиться с «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» не успел начаться, как там уже разгорелся скандал. Игроков снимают с турнира из-за ложноположительных тестов на коронавирус.
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