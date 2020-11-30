«Снимаю шляпу, Новак!» Тренер Джумхура поблагодарил Джоковича за поддержку

Тренер Петар Попович выразил благодарность первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу за организацию предсезонной подготовки для теннисистов. Попович является тренером боснийца Дамира Джумхура. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал видео тренировки подопечного с Филипом Краиновичем в теннисном центре Джоковича.
«Начало подготовки к 2021 году в теннисном центре Новака Джоковича. Особая благодарность Новаку за то, что он сделал этой зимой для всех сербских игроков, предоставив им бесплатные площадки, мячи, еду, гостиницу, закрытый корт и т. д. Просто вау, снимаю шляпу, Новак!» — написал Попович.
Видео можно посмотреть на странице Петара Поповича в «Инстаграме».
Напомним, Джумхур был отстранён от участия в «Ролан Гаррос» из-за положительного результата теста Поповича на коронавирус. Босниец намеревался судиться с организаторами.
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