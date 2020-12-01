Даниил Медведев занял пятое место по заработанным призовым в сезоне-2020

Известное издание UbiTennis подвело итоги прошедшего сезона, собрав данные, сколько призовых на турнирах заработали ведущие теннисисты мира: как мужчины, так и женщины. В десятку вошли 7 участников Итогового чемпионата ATP в Лондоне и 3 теннисистки, выигравшие турниры «Большого шлема» в этом сезоне.

На пятом месте в топ-10 расположился победитель Итогового турнира АТР россиянин Даниил Медведев, завоевавший всего два титула в сезоне-2020. Перед соревнованиями сильнейших в Лондоне Медведев выиграл «Мастерс» в Париже. До этого Медведев даже ни разу не добрался до финала. В итоге заработанная Даниилом за сезон сумма составила $ 3 622 891. Почти половину Медведев получил в столице Великобритании одним чеком — $ 1 564 тыс.

В ноябре Медведев одержал 7 побед в 7 матчах с игроками топ-10. Причём, в Лондоне Медведев установил потрясающий рекорд, обыграв на одном Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.