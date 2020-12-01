Матч Федерера с Миллманом занял 3-е место в списке лучших игр сезона на ТБШ

Официальный сайт АТР подводит итоги сезона-2020 и называет лучшие матчи, сыгранные на турнирах «Большого шлема». Два лучших матча пока не определены, зато пресс-служба АТР рассказала об играх, занявших 5, 4 и 3 места.
Пятое место занял матч между французом Корентеном Муте и итальянцем Лоренцо Джустино в первом раунде Открытого чемпионата Франции. Победу в матче одержал Джустино со счётом 0:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 2:6, 18:16. Матч продолжался 6 часов 11 минут, что сделало его вторым по длительности в истории «Ролан Гаррос».
На четвёртом месте расположился матч между сербом Борной Чоричем и греком Стефаносом Циципасом в третьем раунде US Open. Чорич победил за 4 часа 38 минут со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7).
Матч между швейцарцем Роджером Федерером и австралийцем Джоном Миллманом стал третьим в этом рейтинге. Федерер одолел Миллмана в пятисетовом матче на домашнем для Джона Australian Open со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Швейцарец обеспечил себе выход в четвёртый круг соревнований за 4 часа 3 минуты.
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