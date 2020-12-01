Победители ТБШ Тецэу и Роже больше не будут играть в паре. Они выступали вместе 7 лет

Румын Хория Тецэу и голландец Жан-Жюльен Роже, в паре ставшие чемпионами двух турниров «Большого шлема», приняли решение выступать с новыми партнёрами.

«Это очень душевное партнёрство, и Жан-Жюльен стал для меня настоящей семьёй после семи лет, проведённых вместе. Но на сегодняшний день мы достигли момента, когда наши возможности немного различны. Мы смотрим на будущее несколько по-разному. Я пришёл к тому, что не могу играть полный календарь — это 26-28 недель в году. Жан же хочет играть весь сезон.

Мне очень хочется уделить время и другим сферам жизни, бывать почаще дома, меньше играть. Это мне пришлось объяснить партнёру", — приводит слова Текэу Tennis World USA.

39-летний Роже и 35-летний Тецэу побеждали в паре на турнирах «Большого шлема» — на «Уимблдоне» в 2015 году и на US Open в 2017-м.