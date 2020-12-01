Остапенко: иногда действую на корте терпеливо, но потом появляется старая Алёна
Латвийская теннисистка чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Алёна Остапенко рассказала о работе над изменением стиля игры.
«Работаю, чтобы меньше ошибаться и выполнять атакующие удары, лишь когда это необходимо, а не каждым мячом. Это сложно, потому что с детства привыкла играть агрессивно.
Раньше проблем не возникало, но на этом уровне соперницы очень редко ошибаются. Иногда не понимаю, куда девать энергию, потому что она накапливалась и я не знаю, куда её выплёскивать. Случаются моменты, когда действую терпеливо, но уже через несколько геймов снова появляется старая Алёна, которая хочет забивать каждый мяч. Мне действительно не хватает терпения, но я работаю над собой и уже вижу некоторые изменения», — цитирует Остапенко sports.tvnet.lv.
Рекомендуем вам
- 1 декабря 2020
-
20:27
-
20:01
-
19:28
-
18:53
-
13:34
-
12:25
-
12:04
-
11:05
-
02:37
-
00:32
-
00:20
- 30 ноября 2020
-
23:17
-
21:42
-
19:57
-
18:11
-
17:40
-
15:46
-
14:54
-
13:49
-
11:40
-
10:15
-
10:04
-
09:24
-
07:14
-
00:54
- 29 ноября 2020
-
23:56
-
23:23
-
22:09
-
21:33
-
20:08
-
19:08
-
18:29
-
17:41
-
16:50
-
13:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам