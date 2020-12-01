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Остапенко: иногда действую на корте терпеливо, но потом появляется старая Алёна

Остапенко: иногда действую на корте терпеливо, но потом появляется старая Алёна
Теннис / WTA 0

Латвийская теннисистка чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Алёна Остапенко рассказала о работе над изменением стиля игры.

«Работаю, чтобы меньше ошибаться и выполнять атакующие удары, лишь когда это необходимо, а не каждым мячом. Это сложно, потому что с детства привыкла играть агрессивно.

Раньше проблем не возникало, но на этом уровне соперницы очень редко ошибаются. Иногда не понимаю, куда девать энергию, потому что она накапливалась и я не знаю, куда её выплёскивать. Случаются моменты, когда действую терпеливо, но уже через несколько геймов снова появляется старая Алёна, которая хочет забивать каждый мяч. Мне действительно не хватает терпения, но я работаю над собой и уже вижу некоторые изменения», — цитирует Остапенко sports.tvnet.lv.

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