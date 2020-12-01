Рублёв: Медведев провёл сезон лучше, чем я. Это даже не обсуждается

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, кто провёл более успешный сезон — он или Даниил Медведев.



«Лучший сезон провёл Даня, конечно, это даже не обсуждается. Он сыграл полуфинал „Шлема“… Во-первых, он намного выше меня в рейтинге. Если бы я провёл лучший сезон, чем он, наверное, я был бы выше в рейтинге. Плюс полуфинал «Большого шлема», плюс победа на «Мастерсе» и победа на Итоговом турнире АТР. Это даже не сравнится.



За пределами корта я, Карен и Даня общаемся, стараемся по возможности видеться. Возможно, мы не списываемся так часто, но, когда идёт сезон, тренируемся где-то… Мы с Кареном перед Америкой провели много времени в Барселоне», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Мяч пойнт».

Рублёв: оставшись в России, я, Медведев и Хачанов не добились бы таких успехов