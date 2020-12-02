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Источник: Australian Open 2020 стартует 8 февраля или не состоится вообще

Источник: Australian Open 2020 стартует 8 февраля или не состоится вообще
Теннис / Большой шлем 0

Открытый чемпионат Австралии 2020 года должен стартовать 8 февраля. Об этом сообщает L'Equipe. Также французское издание опубликовало детали плана организации карантина, согласованный между Федерацией тенниса Австралии и правительством штата Виктория.

1. Игроки прибудут в Мельбурн не позже 17 января. До 31 января продлится карантин теннисистов.

2. Тренировочный режим во время карантина будет ограничен пятью часами в день (корт, спортивный зал, восстановительные процедуры). Всё остальное время игроки будут обязаны проводить в изоляции.

3. Во время тренировки игрока сопровождать его может лишь один человек из его команды.

4. Спарринг-партнёры теннисистов будут закреплены с ними от начала карантина и до его завершения. Проводить совместные тренировки с разными игроками также будет невозможно.

5. Во время карантина тесты на коронавирус будут проводиться пять раз: в первый, третий, седьмой, 10-й и 14-й дни.

Стоит отметить, что, по информации L'Equipe, все вышеуказанные рекомендации лишь предварительны — Australian Open 2020 по-прежнему могут отменить.

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