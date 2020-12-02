Финальный матч Australian Open-2020 признан лучшим матчем ТБШ в году

Официальный сайт АТР подводит итоги сезона-2020 и называет лучшие матчи, сыгранные на турнирах «Большого шлема». Пресс-служба АТР сообщила о двух лучших матчах прошедшего года.
«Чемпионат» рассказывал о матчах, которые заняли пятое, четвёртое и третье места.
На втором месте, по мнению АТР, оказался матч австралийца Ника Кирьоса с россиянином Кареном Хачановым в рамках третьего круга Australian Open. Кирьос победил со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8). Матч продолжался 4 часа 26 минут. Игроки сделали на двоих 54 эйса и 9 двойных ошибок.
Лучшим матчем года был признан финал австралийского мэйджора, в котором сразились серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Победу одержал Джокович со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался ровно 4 часа. Победа Джоковича стала 17-й в финалах ТБШ и 8-й в финалах Australian Open.
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