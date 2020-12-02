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WTA сменила логотип и категории турниров

WTA сменила логотип и категории турниров
Теннис / WTA 0

Женская теннисная ассоциация (WTA) сменила логотип и категории соревнований. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Новый логотип WTA выполнен в фиолетовом цвете. На нём изображена теннисистка, выполняющая подачу. В фирменном стиле ассоциации также изменился титульный шрифт.

Новый логотип WTA

Новый логотип WTA

Фото: https://www.wtatennis.com/for-the-game

WTA также изменила категории турниров подобно Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), теперь у женского тура тоже есть 9 турниров категории 1000 (бывшие Premier Mandatory и 5), турниры серии 500 (бывшие Premier), турниры категории 250 (бывшие International), а также турниры 125 (бывшие 125К Series).

Примечательно, что рейтинговые очки, разыгрываемые на WTA 1000, будут различаться: на бывших Mandatory триумфатору достанется 1000 очков, на бывших Premier 5 — 900 очков.

2 декабря WTA объявит об изменении категорий турниров в соответствии с АТР
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