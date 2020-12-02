Федерер: сильная команда позволяет мне выжать из меня дополнительный 1%
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер объяснил, как ему удаётся находить мотивацию в 39 лет.
«Я участвовал на турнирах в Цинциннати 20 лет подряд, был на Уимблдоне 20 раз. Чтобы это продолжалось, мне нужна действительно сильная команда. Это помогает мне выжать из меня дополнительные 1%, 10% и напоминает мне, что нужно вложить энергию в следующий матч. Что касается физического состояния, нужно просто прислушиваться к сигналам тела и придерживаться хорошего графика», — цитирует швейцарца Tennis World USA.
Из-за травмы колена экс первая ракетка мира Федерер пропустил большую часть нынешнего сезона. Роджер планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.
Роджер Федерер: вы не можете выиграть ТБШ в первую неделю, но можете его потерять
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