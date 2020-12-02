Названы претенденты на награду ATP «Джентльмен года»

Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, которые претендуют на приз «Джентльмен года» имени Стефана Эдберга по итогам завершившегося сезона.
В число номинантов вошли 4 теннисиста: испанец Рафаэль Надаль, аргентинец Диего Шварцман, австриец Доминик Тим и представитель Австралии Джон Миллман.
В прошлом сезоне обладателем этого приза стал Надаль. Он также получал эту награду в 2010 и 2018 годах. Наибольшее количество раз титул «Джентльмен года» присуждался Роджеру Федереру – 13. Он становился обладателем приза имени Стефана Эдберга с 2004 по 2009 и с 2011 по 2017 год. В этом году Роджер не попал в список претендентов на награду впервые за 18 лет.
Сам Эдберг удостаивался титула «Джентельмен года» в теннисе 5 раз – в сезонах 1988, 1989, 1990, 1992 и 1995 годов.
Обладатель награды станет известен в декабре.
- 2 декабря 2020
-
23:04
-
22:03
-
21:32
-
21:19
-
21:03
-
18:31
-
18:00
-
16:56
-
16:15
-
14:20
-
11:59
-
11:16
-
11:11
-
09:48
-
09:37
-
00:56
- 1 декабря 2020
-
23:31
-
22:44
-
20:27
-
20:01
-
19:28
-
18:53
-
13:34
-
12:25
-
12:04
-
11:05
-
02:37
-
00:32
-
00:20
- 30 ноября 2020
-
23:17
-
21:42
-
19:57
-
18:11
-
17:40
-
15:46