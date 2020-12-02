Названы претенденты на награду ATP «Джентльмен года»

Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, которые претендуют на приз «Джентльмен года» имени Стефана Эдберга по итогам завершившегося сезона.



В число номинантов вошли 4 теннисиста: испанец Рафаэль Надаль, аргентинец Диего Шварцман, австриец Доминик Тим и представитель Австралии Джон Миллман.



В прошлом сезоне обладателем этого приза стал Надаль. Он также получал эту награду в 2010 и 2018 годах. Наибольшее количество раз титул «Джентльмен года» присуждался Роджеру Федереру – 13. Он становился обладателем приза имени Стефана Эдберга с 2004 по 2009 и с 2011 по 2017 год. В этом году Роджер не попал в список претендентов на награду впервые за 18 лет.



Сам Эдберг удостаивался титула «Джентельмен года» в теннисе 5 раз – в сезонах 1988, 1989, 1990, 1992 и 1995 годов.



Обладатель награды станет известен в декабре.

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