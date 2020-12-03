Шамиль Тарпищев: Звонарёва на Олимпиаде может сыграть в паре с Кузнецовой или Весниной

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о формировании состава на Олимпийские игры 2021 года в Токио.
«Если же говорить об Олимпиаде, которая уже не за горами, то мы можем рассчитывать на несколько возможных сочетаний в парном разряде. Например, Вера Звонарёва, которая в этом году победила на US Open c немкой Лаурой Зигемунд, занимает в рейтинге 40-е место и может сыграть, например, со Светланой Кузнецовой или Еленой Весниной.
Веснина уже тренируется и намерена попробовать там выступить, поскольку имеет защищённый рейтинг. Также в парном разряде на Олимпиаде мы теоретически можем использовать и Веронику Кудерметову, и Павлюченкову. Тут у нас есть несколько неплохих вариантов. Отмечу, что с целью подготовки к токийским Играм мы сочли возможным создать контрактную систему, которая стимулирует западных тренеров, работающих с нашими ведущими игроками. В мужской сборной с ними контактирует Игорь Куницын, в женской — Игорь Андреев», — цитирует Тарпищева «Коммерсант».
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