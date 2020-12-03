«Когда тренер говорит, что нужен ещё один подход». Свитолина опубликовала забавное фото
Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в своём «инстаграме» опубликовала новое фото с тренировки.
«Когда ты думаешь, что закончил тренировку, но затем тренер говорит, что тебе нужно сделать ещё один подход», — написала Свитолина, добавив хештег «реальность».
Фото доступно в «инстаграме» Элины Свитолиной
В минувшем сезоне Свитолина провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу. В её активе два титула — на турнирах в Страсбурге (Франция) и Монтеррее (Мексика). За карьеру 26-летняя уроженка Одессы завоевала 15 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Элина завершила сезон поражением в матче с Марией Саккари из Греции во втором круге турнира в Остраве — 3:6, 3:6.
Свитолина получила награду «Спортсменка года» по версии журнала Cosmopolitan
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