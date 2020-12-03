«Арина, вы шикарная». Подписчики оценили соблазнительное фото Соболенко

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила в «Инстаграме» соблазнительное фото.

Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.

Подписчики так отреагировали на пост теннисистки:

«Прямо леди в образе».

«Обворожительна».

«Арина, вы шикарная».

«Богиня».

Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс за 1 час 43 минуты со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).



За карьеру 22-летняя уроженка Минска выиграла 8 турниров в одиночном разряде.