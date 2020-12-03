«Арина, вы шикарная». Подписчики оценили соблазнительное фото Соболенко
10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила в «Инстаграме» соблазнительное фото.
Фото доступно в «инстаграме» Арины Соболенко.
Подписчики так отреагировали на пост теннисистки:
«Прямо леди в образе».
«Обворожительна».
«Арина, вы шикарная».
«Богиня».
Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключительном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс за 1 час 43 минуты со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).
За карьеру 22-летняя уроженка Минска выиграла 8 турниров в одиночном разряде.
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