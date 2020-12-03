Медведев поддержал своего наставника, номинированного на звание лучшего тренера года

Российский теннисист Даниил Медведев поддержал своего наставника, номинированного на звание лучшего тренера 2020 года.
Медведев ответил на публикацию ATP в «Твиттере», где были перечислены все номинанты, и написал: «За того волосатого парня».
В список вошли Хуан Игнасио Чела (тренер Диего Шварцмана), Риккардо Пьятти (тренер Янника Синнера), Жиль Сервара (тренер Даниила Медведева), Николас Массу (тренера Доминика Тима) и Фернандо Висенте (тренер Андрея Рублёва).
Список номинантов составлялся тренерами, они же и определят победителя в результате голосования.
Стоит отметить, что по итогам 2019 года лучшим тренером был признан наставник Медведева Жиль Сервара.
Российский теннисист Андрей Рублёв оказался в списке номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2020 года.
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