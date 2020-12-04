Пэт Кэш: Федерер, Надаль и Джокович — монстры

Победитель Уимблдона 1987 года Пэт Кэш рассказал об отношении к швейцарцу Роджеру Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.
«Они монстры! Они не такие, как все. Никто не может делать то, что делают эти трое. Для этого нужен другой менталитет. Не такой, как у обычных людей. У Энди Маррея он тоже есть. Чтобы быть лучшим, нужно обладать одержимостью. Она у них есть. Помимо этого они являются просто исключительными атлетами», — цитирует Кэша Tennis World USA.
Федерер пропустил большую часть сезона из-за травмы колена. Швейцарский теннисист перенёс две операции. 2020 год он завершит на пятой строчке рейтинга ATP. Джокович является первой ракеткой мира, Надаль — второй. Все трое готовятся выступить на Australian Open, который стартует 8 февраля 2021 года. В связи с пандемией на турнире будет действовать ряд правил и ограничений. Спортсмены должны прилететь в Австралию не позже середины января и отсидеть двухнедельный карантин в отеле.
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