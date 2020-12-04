WTA планирует начать сезон 2021 года за пределами Австралии, сообщает Yahoo Sports Australia. Ранее глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тили подтвердил, что старт Открытого чемпионата Австралии 2021 года перенесён на 8 февраля.
«Мы ожидаем, что Australian Open всё-таки состоится. После прибытия в Австралию игроки должны попасть на карантин, это создаст трудности в январе. Мы надеемся окончательно решить все вопросы на следующей неделе, чтобы начать турниры 4 января», — сказал глава WTA Стив Саймон.
В 2020 году сезон в WTA-туре стартовал с турниров в Брисбене, Шэньчжэне и Окленде, однако сейчас в Китае и Новой Зеландии также введены строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Поэтому WTA готова начать сезон в других странах.
«Думаю, мы можем начать сезон в каком-то хорошем месте, а затем переместимся в Австралию и в целом проведём отличный год», — сказал Саймон.
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