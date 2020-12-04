Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Заразившийся коронавирусом Карен Хачанов рассказал о самочувствии

Заразившийся коронавирусом Карен Хачанов рассказал о самочувствии
Теннис / ATP 0

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, в ноябре сдавший положительный тест на COVID-19, рассказал о самочувствии.

«Осталось ещё пару дней, и наш карантин закончится. Я и моя семья чувствуем себя хорошо. С понедельника буду возвращаться потихоньку к работе и начинать готовиться к сезону-2021! Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку на протяжении этих двух недель!» — написал Хачанов.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова

24-летний Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, «Кубок Кремля», Париж). Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP является восьмое место. Карен за сезон заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков.

Карен Хачанов заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020