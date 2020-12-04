Заразившийся коронавирусом Карен Хачанов рассказал о самочувствии

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, в ноябре сдавший положительный тест на COVID-19, рассказал о самочувствии.

«Осталось ещё пару дней, и наш карантин закончится. Я и моя семья чувствуем себя хорошо. С понедельника буду возвращаться потихоньку к работе и начинать готовиться к сезону-2021! Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку на протяжении этих двух недель!» — написал Хачанов.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова

24-летний Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде (Чэнду, Марсель, «Кубок Кремля», Париж). Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP является восьмое место. Карен за сезон заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков.