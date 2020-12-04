Агасси: в первой же игре с Федерером я понял, что он величайший теннисист всех времён
Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси признался, что уже в первой встрече распознал в 17-летнем швейцарце Роджере Федерере будущую звезду. В 1998 году они встретились на турнире в Базеле (Швейцария) и Андре одержал победу со счётом 6:3, 6:2.
«Хочу сказать, что в тот день, когда я впервые играл с Федерером, я осознал, что встречаюсь с величайшим теннисистом всех времён», — приводит слова Агасси Sportskeeda.
Всего Роджер и Андре провели 11 матчей друг с другом, и швейцарец одержал в них 8 побед.
В мае 2017 года Андре дебютировал в качестве тренера, присоединившись к команде серба Новака Джоковича. Не сработавшись с уроженцем Белграда, Агасси покинул его команду спустя 10 месяцев.
Андре Агасси объяснил прекращение сотрудничества с Новаком Джоковичем
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
16:45
-
15:56
-
14:12
-
13:14
-
12:33
-
12:03
-
10:27
-
09:29
- 3 декабря 2020
-
23:42
-
22:29
-
21:23
-
17:59
-
16:26
-
15:32
-
14:56
-
14:00
-
12:59
-
11:54
-
10:28
-
09:15
-
00:37
-
00:17
- 2 декабря 2020
-
23:04
-
22:03
-
21:32
-
21:19
-
21:03
-
18:31
-
18:00
-
16:56
-
16:15
-
14:20
-
11:59
-
11:16
-
11:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам