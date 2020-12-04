Агасси: в первой же игре с Федерером я понял, что он величайший теннисист всех времён

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси признался, что уже в первой встрече распознал в 17-летнем швейцарце Роджере Федерере будущую звезду. В 1998 году они встретились на турнире в Базеле (Швейцария) и Андре одержал победу со счётом 6:3, 6:2.

«Хочу сказать, что в тот день, когда я впервые играл с Федерером, я осознал, что встречаюсь с величайшим теннисистом всех времён», — приводит слова Агасси Sportskeeda.

Всего Роджер и Андре провели 11 матчей друг с другом, и швейцарец одержал в них 8 побед.

В мае 2017 года Андре дебютировал в качестве тренера, присоединившись к команде серба Новака Джоковича. Не сработавшись с уроженцем Белграда, Агасси покинул его команду спустя 10 месяцев.