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Отец Тима: удивлён, что Доминик хочет сыграть на Олимпиаде. Она в теннисе много не значит

Отец Тима: удивлён, что Доминик хочет сыграть на Олимпиаде. Она в теннисе много не значит
Теннис / Олимпиада 0

Вольфганг Тим, отец австрийского теннисиста Доминика Тима, рассказал о желании сына сыграть на Олимпийских играх 2021 года в Токио (Япония).

«Он хочет сыграть на Олимпийских играх. Он сам выразил такое желание. Меня это тоже удивило. Возможно, с победой на турнире «Большого шлема» он стал немного свободнее и теперь фокусируется на подобных вещах.

Олимпийские игры в теннисе не так много значат, но решение остаётся за ним», — цитирует отца Тима Sky Sport Austria.

Действующий победитель US Open ранее признался, что хочет добавить в свою копилку золотую медаль Олимпийских игр. В финале Итогового турнира АТР 2020 года третья ракетка мира Тим в трёх сетах проиграл российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

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Доминик Тим в финале US Open с Александром Зверевым отыгрался со счёта 0:2 по сетам и с четвёртой попытки взял свой первый «Шлем».
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