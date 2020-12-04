Тренер Вальверду: никогда бы не списывал Маррея со счетов!

Даниэль Вальверду, тренер швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, уверен в том, что британец Энди Маррей сможет вернуться в элиту мирового тенниса.

«Это удивительно, что он делает, вернувшись после такой травмы. Нам очень повезло, что мы можем видеть его не только в раздевалке, но и на соревнованиях. Физически он в хорошей форме. Я не удивлюсь, если он добьётся хороших результатов в следующем году. Верю, что он будет конкурировать с лучшими парнями на крупных турнирах. Я бы никогда не списывал его со счетов!» — цитирует Вальверду Tennis Head.

Трёхкратный победитель турниров серии «Большого шлема» британец Энди Маррей в 2019 году из-за травмы бедра пропустил почти год. В течение 2020 года теннисист неоднократно жаловался на обострение старой травмы.