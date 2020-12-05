Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гендиректор WTA Стив Саймон: теннис может гордиться тем, как пережил этот год

Гендиректор WTA Стив Саймон: теннис может гордиться тем, как пережил этот год
Теннис / WTA 0

Генеральный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон подвёл итоги 2020 года для мирового тенниса.

«Я думаю, мы вправе закончить этот год с большой гордостью за то, как мы смогли справиться со всеми проблемами. То, что после локдауна мы вернулись к игре, — огромное достижение. Мы провели 10 турниров и два турнира „Большого шлема“. Теннис не похож на другие виды спорта: в отличие от национальных чемпионатов по командным видам, мы не можем просто запихнуть игроков в «пузыри», теннисисты вынуждены путешествовать по миру. Мы доказали, что можем организовать всё безопасно: у наших спортсменок считаное число случаев заражения. Мы стали сильнее благодаря командной работе», — сказал Саймон в интервью Tennismajors.

Аргентинец Трунгеллити снялся с турнира в Португалии из-за коронавируса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020