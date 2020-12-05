Глава WTA Саймон: возможно, мы увидим полные стадионы только в 2022 году

Президент Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон не исключил, что полная заполняемость стадионов зрителями будет возможна лишь в 2022 году.



«Нам важно здоровье теннисистов, но при этом необходимо обеспечивать работу финансовых процессов в условиях отсутствия болельщиков на трибунах практически на всех турнирах. Ситуация, исходя из которой на трибунах будет лишь ограниченное число зрителей, думаю, с нами надолго. Возможно, мы увидим полные стадионы только в 2022 году», — цитирует Саймона Tennis Majors.



Ранее Стив рассказал о новой схеме распределения призовых на 2021 год и подвёл итоги 2020 года для мирового тенниса.

В 2020 году сезон в WTA-туре стартовал с турниров в Брисбене, Шэньчжэне и Окленде, однако сейчас в Китае и Новой Зеландии также введены строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Поэтому WTA готова начать сезон в других странах.