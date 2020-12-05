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Сразу 6 россиянок сыграют в квалификации челленджера ITF 100+ в Дубае

Сразу 6 россиянок сыграют в квалификации челленджера ITF 100+ в Дубае
Теннис 0

На официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF) опубликована сетка квалификации теннисного турнира Al Habtoor Tennis Challenge, который будет проходить в Дубае (ОАЭ) с 7 по 13 декабря, с призовым фондом $100,000+H.

В квалификацию попали сразу 6 россиянок.

В первом раунде 26-летняя Маргарита Гаспарян встретится с израильской теннисисткой Микой Даган Фрухтман. Елизавете Коклиной будет противостоять представительница Венгрии Река Луца Яни. Победительница трёх турниров ITF (двух — в одиночном разряде) Наталья Вихлянцева за выход во второй раунд сыграет с немецкой теннисисткой Юлией Вахачик. Камилла Рахимова сразится с Акгуль Аманмурадовой, представляющей Узбекистан. Ещё две российские спортсменки, Амина Аншба и Мария Мельникова, за право пройти дальше сыграют друг с другом.

С сеткой квалификации можно ознакомиться на сайте ITF.

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