Мария Шарапова рассказала, почему завершила профессиональную карьеру

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова во время видеоконференции на официальном сайте журнала Inc объяснила, что побудило её завершить профессиональную карьеру.



«Нужно чётко осознавать, что ты чувствуете внутри себя. Нужно понимать, что говорят тело и разум. Можно быть очень влиятельным. Близкие люди могут подтолкнуть тебя в принятии правильного решения. Но в конечном итоге управляешь карьерой ты один, и нужно чувствовать себя комфортно, принимая решения.



Когда тебя звонят или у тебя тренировка, ты должен обязательно прийти. Я почти потеряла связь с соревнованиями и не чувствовала конкуренции. Моё тело не позволяло мне проигрывать и наслаждаться этим.



В конечном итоге я осознала, что есть очень много других ценностей, и я могла бы посвятить себя чему-то другому», — сказала Шарапова.

Российская теннисистка за свою спортивную карьеру побеждала в пяти турнирах серии «Большого шлема», став обладательницей так называемого «Карьерного шлема», так как она выиграла все четыре элитных турнира в разные годы. Победительница 36 турниров WTA в одиночном разряде и трёх турниров в парном разряде. Серебряный призёр Олимпийских игр и победительница Итогового чемпионата WTA в 2004 году.



Шарапова является одним из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов планеты. 26 февраля 2020 года она объявила о завершении спортивной карьеры.