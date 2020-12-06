Свёнтек и Рыбакина претендуют на награду WTA «Прогресс года»

Пресс-служба WTA на официальном сайте тура опубликовала список игроков, претендующих на приз «Прогресс года» по итогам завершившегося сезона. В числе номинантов пять теннисисток.
На награду «Прогресс года» претендуют:
Елена Рыбакина (Казахстан). Выиграла турнир в Хобарте (Австралия) и ещё трижды играла в финалах. Продвинулась в рейтинге с 37-й на 19-ю строчку.
Ига Свёнтек (Польша). Начав сезон 60-й в рейтинге, завершила его 17-й. Выиграла Открытый чемпионат Франции.
Дженнифер Брэйди (США). В ходе сезона впервые попала в топ-30 рейтинга WTA. Выиграла первый в карьере трофей и пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США.
Фиона Ферро (Франция). Выиграла первый титул в карьере. Начиная с середины февраля и вплоть до четвёртого раунда «Ролан Гаррос» одержала 18 побед подряд.
Онс Жабер (Тунис). Начав сезон в ранге 76-й ракетки мира, в настоящее время располагается на 31-й строчке рейтинга WTA.
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