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Азаренко и Пиронкова претендуют на награду WTA «Возвращение года»

Азаренко и Пиронкова претендуют на награду WTA «Возвращение года»
Теннис / WTA 0

Пресс-служба WTA опубликовала на официальном сайте тура список игроков, претендующих на приз «Возвращение года» по итогам завершившегося сезона. В числе номинантов — четыре теннисистки.

На награду «Возвращение года» претендуют:

Виктория Азаренко (Беларусь) — 18 побед в 24 проведённых матчах, первый финал ТБШ за семь лет, первый трофей за четыре года (Цинциннати);

Лаура Зигемунд (Германия) — вернулась после серьёзной травмы, после чего пробилась в четвертьфинал одиночного «Ролан Гаррос» и выиграла парный;

Патриция Мария Циг (Румыния) — вернулась в теннис после трёхлетней паузы и выиграла дебютный трофей в карьере;

Цветана Пиронкова (Болгария) — вернулась в теннис после трёхлетней паузы и рождения ребёнка, после чего — сразу же четвертьфинал Открытого чемпионата США.

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