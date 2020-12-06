Азаренко и Пиронкова претендуют на награду WTA «Возвращение года»

Пресс-служба WTA опубликовала на официальном сайте тура список игроков, претендующих на приз «Возвращение года» по итогам завершившегося сезона. В числе номинантов — четыре теннисистки.



На награду «Возвращение года» претендуют:



Виктория Азаренко (Беларусь) — 18 побед в 24 проведённых матчах, первый финал ТБШ за семь лет, первый трофей за четыре года (Цинциннати);



Лаура Зигемунд (Германия) — вернулась после серьёзной травмы, после чего пробилась в четвертьфинал одиночного «Ролан Гаррос» и выиграла парный;



Патриция Мария Циг (Румыния) — вернулась в теннис после трёхлетней паузы и выиграла дебютный трофей в карьере;



Цветана Пиронкова (Болгария) — вернулась в теннис после трёхлетней паузы и рождения ребёнка, после чего — сразу же четвертьфинал Открытого чемпионата США.