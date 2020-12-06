Американский теннисист поблагодарил Медведева за участие в турнирах ATP 250

Американский теннисист Райлли Опелка поблагодарил россиянина Даниила Медведева и ряд других игроков за участие в небольших турнирах ATP 250. По словам американца, это помогло турнирам состояться, а также позволило вернуть часть упущенных средств, потерянных из-за пандемии коронавируса.



«Думаю, это многое говорит о Медведеве, Доминике Тиме, Шварцмане, Баутисте-Агуте, Александре Звереве. Этим парням, у которых есть 20 миллионов долларов на банковских счетах, нет необходимости играть во что бы то ни стало, особенно на ATP 250, где победитель зарабатывает 12 тысяч долларов. Но они это делали. По сути, это было просто для того, чтобы оказать помощь.



Я не хочу всё время критиковать ATP, я знаю, не всегда всё идеально. Но я подумал, это действительно здорово, что все старались изо всех сил», — приводит слова Опелки Racquet Magazine.

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