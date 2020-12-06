Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Американский теннисист поблагодарил Медведева за участие в турнирах ATP 250

Американский теннисист поблагодарил Медведева за участие в турнирах ATP 250
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Райлли Опелка поблагодарил россиянина Даниила Медведева и ряд других игроков за участие в небольших турнирах ATP 250. По словам американца, это помогло турнирам состояться, а также позволило вернуть часть упущенных средств, потерянных из-за пандемии коронавируса.

«Думаю, это многое говорит о Медведеве, Доминике Тиме, Шварцмане, Баутисте-Агуте, Александре Звереве. Этим парням, у которых есть 20 миллионов долларов на банковских счетах, нет необходимости играть во что бы то ни стало, особенно на ATP 250, где победитель зарабатывает 12 тысяч долларов. Но они это делали. По сути, это было просто для того, чтобы оказать помощь.

Я не хочу всё время критиковать ATP, я знаю, не всегда всё идеально. Но я подумал, это действительно здорово, что все старались изо всех сил», — приводит слова Опелки Racquet Magazine.

Медведев — о первом чувстве после победы на Итоговом: офигеть, это реально происходит?
Тест. Как хорошо вы знаете российских теннисистов – Медведева, Рублёва и Хачанова?
Кто смог обыграть Федерера, а кто – победить во всех своих финалах. Проверьте ваши знания о российских теннисистах.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020