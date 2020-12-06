Роджер Федерер назвал свою главную цель в теннисе

Швейцарец Роджер Федерер во время видеоконференции с японским теннисистом Кеем Нисикори рассказал о желании непременно выступить на Олимпийских играх в Токио. Фрагмент видео можно посмотреть на странице пользователя seiadoumogera в «Твиттере».
«Моя основная задача – поехать на Олимпийские игры. Это очень важно для меня.
Все мы испытали небольшой шок, когда Уимблдон отменили из-за пандемии, а вскоре после этого были перенесены Олимпийские игры в Токио. Будем надеяться, что в следующем году Олимпиада всё-таки состоится. Это одна из самых главных целей для меня. Надеюсь, что приеду в Японию», — сказал Федерер.
Напомним, Федерер ни разу не добивался победы на Олимпиадах в одиночном разряде. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он дошёл до финала, где уступил британцу Энди Маррею.
- 6 декабря 2020
-
23:22
-
22:00
-
19:08
-
17:11
-
15:50
-
15:27
-
14:56
-
13:55
-
12:58
-
11:49
-
10:26
-
00:23
- 5 декабря 2020
-
23:38
-
21:35
-
20:06
-
16:37
-
10:18
-
08:16
-
06:30
- 4 декабря 2020
-
21:01
-
20:28
-
17:58
-
16:45
-
15:56
-
14:12
-
13:14
-
12:33
-
12:03
-
10:27
-
09:29
- 3 декабря 2020
-
23:42
-
22:29
-
21:23
-
17:59
-
16:26