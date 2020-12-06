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Роджер Федерер назвал свою главную цель в теннисе

Роджер Федерер назвал свою главную цель в теннисе
Теннис / Олимпиада 0

Швейцарец Роджер Федерер во время видеоконференции с японским теннисистом Кеем Нисикори рассказал о желании непременно выступить на Олимпийских играх в Токио. Фрагмент видео можно посмотреть на странице пользователя seiadoumogera в «Твиттере».

«Моя основная задача – поехать на Олимпийские игры. Это очень важно для меня.

Все мы испытали небольшой шок, когда Уимблдон отменили из-за пандемии, а вскоре после этого были перенесены Олимпийские игры в Токио. Будем надеяться, что в следующем году Олимпиада всё-таки состоится. Это одна из самых главных целей для меня. Надеюсь, что приеду в Японию», — сказал Федерер.

Напомним, Федерер ни разу не добивался победы на Олимпиадах в одиночном разряде. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он дошёл до финала, где уступил британцу Энди Маррею.

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