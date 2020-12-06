Вихлянцева, Рахимова и Аншба вышли в финал квалификации турнира в Дубае

Определились финалистки квалификации турнира Al Habtoor Tennis Challenge, который будет проходить в Дубае (ОАЭ) с 7 по 13 декабря. За выход в основную сетку соревнований продолжают борьбу три россиянки: Наталья Вихлянцева, Камила Рахимова и Амина Аншба. В стартовых матчах Вихлянцева обыграла немку Юлию Вахачик (6:3, 6:4), Рахимова нанесла поражение Акгуль Аманмурадовой из Узбекистана (6:3, 6:0), а Аншба была сильнее соотечественницы Марины Мельниковой (6:3, 6:1).
В финальном раунде квалификации Вихлянцева сыграет с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, Рахимова – с сербкой Александрой Крунич, а Аншба – с румынкой Жаклин Адиной Кристиан.
Напомним, что в основной сетке заявлены две россиянки. Варвара Грачёва начнёт турнир матчем с обладательницей уайлд-кард из Индии Акитой Райной, а Анна Блинкова, получившая четвёртый номер посева, поспорит за выход во второй круг с Аранчей Рус из Нидерландов.
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