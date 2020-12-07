Аслан Карацев опустился на одну строчку в рейтинге ATP
В обновлённом рейтинге ATP от 7 декабря российский теннисист Аслан Карацев опустился на 112-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает четвёртую позицию.
Рейтинг АТР. 7 декабря
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4119.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075.
...
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2245...
112 (111). Аслан Карацев (Россия) — 637.
«Федерер изменил рейтинг под себя». Почему в адрес легенды тенниса снова звучат обвинения?
Знаменитого швейцарца в очередной раз раскритиковали за то, что он использовал своё влияние в личных целях.
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