WTA хочет начать сезон крупным турниром в Дубае

WTA хочет начать сезон-2021 с турнира категории WTA-1000 в Дубае, сообщает Marca. Там же могут пройти и матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии (11-14 января). Планируется, что после соревнований в Дубае игроки отправятся в Австралию. Ещё одним вариантом для старта сезона считается Доха.
На этой неделе в Дубае проходит крупный турнир ITF с призовым фондом $ 100 тыс. Участие в турнире примут сразу 13 теннисисток из топ-100 рейтинга WTA.
Первый в 2021 году турнир «Большого шлема» Australian Open начнётся 8 февраля. Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по 5 часов в день. На тренировках сможет присутствовать только один из членов команды, спарринг-партнёр будет постоянным. За две недели теннисистов пять раз протестируют на коронавирус.
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