Вихлянцева, Рахимова и Аншба проиграли в финале квалификации турнира в Дубае

Российские теннисистки Наталья Вихлянцева, Камила Рахимова и Амина Аншба не смогли пробиться в основную сетку крупного турнира ITF в Дубае с призовым фондом $ 100 тыс.

В финале квалификации Вихлянцева (5) проиграла представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе (9) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

Рахимова (6) взяла всего два гейма в поединке с сербкой Александрой Крунич — 0:6, 2:6. Аншба также потерпела разгромное поражение в матче с румынкой Жаклин Адиной Кристиан (8) — 2:6, 0:6.

В основной сетке сыграют две россиянки — Варвара Грачёва и Анна Блинкова (4). Первой соперницей Блинковой будет румынка Сорана Кырстя, Грачёва сразится с одной из победительниц квалификации.